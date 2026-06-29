Арина Соболенко и Теодора Костович сыграют в первом круге Уимблдона 29 июня

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и сербка Теодора Костович сыграют в первом круге Уимблдона в понедельник, 29 июня. Матч пройдет на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 17.30 по московскому времени.

Арина Соболенко — Теодора Костович: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Соболенко — Костович можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

28-летняя Соболенко — первая ракетка мира. 19-летняя Костович занимает 184-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Лондоне проходит с 29 июня по 12 июля. Действующая победительница в женском одиночном разряде — полька Ига Швентек.