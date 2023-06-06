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Соболенко: «Не знаю, почему все считают меня хардовой специалисткой. На грунте мне уютно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале она обыграла Элину Свитолину — 6:4, 6:4.

«Она очень сложная соперница, отлично двигается. То, что она делает после рождения ребенка, очень впечатляет. Я ее очень уважаю. Сложный матч, и я очень довольна победой. Атмосфера была невероятной — спасибо, что поддерживали нас. Конечно, мы знаем, что вы ждете Новака, но я притворюсь, что вы пришли ради меня (смеется). Спасибо», — сказала Соболенко после матча.

Также 25-летняя теннисистка заявила, что в детстве на грунте тренировалась больше, чем на харде.

«В детстве я на грунте тренировалась больше, чем на харде. Не знаю, почему все считают меня хардовой специалисткой. На грунте я чувствую себя очень уютно. Надеюсь, я смогу как можно дальше пройти на «Ролан Гаррос». Мне очень нравится здесь выступать, и я хочу задержаться как можно дольше и порадовать болельщиков хорошим теннисом», — сказала Соболенко.

Соболенко вышла в полуфинал на третьем «Большом шлеме» подряд. В целом это будет ее пятый полуфинал на ТБШ.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с чешской спортсменкой Каролиной Муховой.

Теннис
Roland Garros
Арина Соболенко
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