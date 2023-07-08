Соболенко — о крике в матче с Грачевой: «На траву нельзя кидать ракетку, но мне нужно было выпустить пар»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала свой громкий крик по ходу второго сета матча второго круга Уимблдона против Варвары Грачевой (2:6, 7:5, 6:2).

«Да, я в тот момент немного обезумела. На траву нельзя кидать ракетку, но мне нужно было хоть как-то выпустить пар. После этого мне стало чуть получше. Испытала облегчение. Как будто после этого я стала соображать лучше. Перед матчем я чувствовала себя отлично. Просто было жарковато, а я не поменяла струны. Потом попросила стрингеров поменять струны на более тяжелые — после этого почувствовала себя на корте лучше. Мяч больше не летел так сильно», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соперницей Соболенко в третьем круге Уимблдона станет представительница России Анна Блинкова. Счет в личных встречах 2-0 в пользу Арины.