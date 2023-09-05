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Соболенко — о поражении Свентек: «Я не хотела так стать первой ракеткой мира. Я хотела битвы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение Иги Свентек в четвертом круге US Open. Полька проиграла Елене Остапенко (6:3, 3:6, 1:6).

«Во втором сете я уже собиралась идти спать, но было очень интересно смотреть. И я глянула пару геймов, чтобы оценить ситуацию. Но потом подумала и решила: «Нет, я не буду смотреть это до конца». И пошла спать. Но мне было действительно любопытно, что там происходит. И я с трудом заставила себя не следить за счетом и просто лечь спать.

Но, честно говоря, не хотела, чтобы она проигрывала. Смотрела и думала: «Выиграй». Я просто думала, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы выйти в финал и решить все с ней на корте. Так что мне было грустно, но в то же время радостно. Я не хотела вот так стать первой ракеткой мира. Я хотела битвы», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

 
Ига Свентек. Свентек проиграла звание первой ракетки мира. Новой теннисной королевой станет Соболенко

Соболенко в четвертом круге одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (6:1, 6:3). В четвертьфинале US Open 25-летняя теннисистка встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь. После турнира Соболенко станет первой ракеткой мира.

Теннис
US Open
Арина Соболенко
Ига Свентек
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