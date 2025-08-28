Соболенко обыграла Кудерметову и вышла в третий круг US Open

Белоруская теннисистка Арина Соболенко переиграла россиянку Полину Кудерметову во втором круге турнира US Open — 7:6 (7:4), 6:2.

Матч длился 1 час 34 минуты. 27-летняя белоруска подала 5 раз навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету 22-летней россиянки 4 подачи навылет, 9 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 9).

В третьем круге Соболенко сыграет против Лейлы Фернандес из Канады, которая обыграла француженку Эльзу Жакемо — 2:6, 6:3, 6:2.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:2

Лейла Фернандес (Канада) — Эльза Жакемо (Франция) — 2:6, 6:3, 6:2

Белинда Бенчич (Швейцария, 16) — Энн Ли (США) — 6:3, 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия, 19) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:2, 6:3