Соболенко обыграла Данилович и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла сербку Ольгу Данилович в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 21 минуту.

1-я ракетка мира Соболенко за игру сделала 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. У Данилович, занимающей 34-е место в рейтинге WTA, 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем круге 27-летняя белоруска сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:2, 6:3

Аманда Анисимова (США, 16) — Клара Таусон (Дания, 22) — 7:6 (7:4), 6:4