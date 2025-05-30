Соболенко обыграла Данилович и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла сербку Ольгу Данилович в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 21 минуту.
1-я ракетка мира Соболенко за игру сделала 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. У Данилович, занимающей 34-е место в рейтинге WTA, 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В следующем круге 27-летняя белоруска сыграет с американкой Амандой Анисимовой.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:2, 6:3
Аманда Анисимова (США, 16) — Клара Таусон (Дания, 22) — 7:6 (7:4), 6:4
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