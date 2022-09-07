Соболенко обыграла Плишкову и вышла в полуфинал US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертьфинале US Open обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

Игра длилась 1 час и 24 минуты. Соболенко сделала 7 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Плишковой — 1 эйс и 6 двойных ошибок.

В полуфинале турнира в Нью-Йорке Соболенко сыграет с победителем в паре Ига Свентек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 8).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 6) — Каролина Плишкова (Чехия, 22) — 6:1, 7:6 (7:4)