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Соболенко: «После потери отца моей целью было вписать нашу фамилию в историю тенниса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему для нее было важно выиграть еще один турнир «Большого шлема». В финале US Open-2024 вторая ракетка мира обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5.

«После того, как я потеряла отца, моей целью было вписать нашу фамилию в историю тенниса. Когда я вижу свое имя на трофее, я горжусь своей семьей за то, что она не отказалась от своей мечты», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Отец спортсменки Сергей Соболенко скоропостижно скончался в ноябре 2019 года. Ему было 43 года.

Для 26-летней теннисистки это третий титул на турнирах «Большого шлема». Ранее она дважды побеждала на Australian Open (2023, 2024).

Арина Соболенко. Соболенко исправила ошибки прошлого. Белоруска не сломалась в финале и выиграла US Open

Теннис
US Open
Арина Соболенко
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