Арина Соболенко снялась с Уимблдона перед стартовым матчем
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сыграет на Уимблдоне. Третья ракетка мира снялась перед стартовым матчем, сообщается на сайте турнира.
Ранее спортсменка призналась, что находится не в лучшей форме. Она рассказала, что травма плеча мешает ей тренироваться и участвовать в соревнованиях.
Сегодня, 1 июля, 26-летняя белоруска должна была сыграть в матче первого круга против американки Эмины Бектас. Ее в качестве лаки-лузера заменит россиянка Эрика Андреева.
Уимблдон в 2024 году пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия).
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