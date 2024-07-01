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Сегодня, 14:56

Арина Соболенко снялась с Уимблдона перед стартовым матчем

Виктория Кравченко
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Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сыграет на Уимблдоне. Третья ракетка мира снялась перед стартовым матчем, сообщается на сайте турнира.

Ранее спортсменка призналась, что находится не в лучшей форме. Она рассказала, что травма плеча мешает ей тренироваться и участвовать в соревнованиях.

Сегодня, 1 июля, 26-летняя белоруска должна была сыграть в матче первого круга против американки Эмины Бектас. Ее в качестве лаки-лузера заменит россиянка Эрика Андреева.

Уимблдон в 2024 году пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия).

Теннис
Уимблдон
Арина Соболенко
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