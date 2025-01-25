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Сегодня, 11:00

Арина Соболенко — Мэдисон Киз: смотреть онлайн-трансляцию финального матча Australian Open

Арина Соболенко и Мэдисон Киз встретятся в финале Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Арина Соболенко.
Фото Getty Images

Арина Соболенко из Белоруссии и Мэдисон Киз из США встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии в субботу, 25 января. Игра состоится на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне и начнется около 11.30 по московскому времени.

Арина Соболенко — Мэдисон Киз: трансляция финала Открытого чемпионата Австралии (видео)

С ходом финальной игры по геймам и сетам и результатом матча Соболенко — Киз можно знакомиться в матч-центре и ленте новостей сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Стрим также доступен на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

На пути к финальному матчу чемпиона Открытого чемпионата Австралии-2023 и 2024 Соболенко победила Слоан Стивенс, Джессику Бузас Манейро, Клару Таусон, Мирру Андрееву, Анастасию Павлюченкову и Паулу Бадосу Хиберт, а Киз — Энн Ли, Елену Габриэлу Рузе, Даниэль Коллинз, Елену Рыбакину, Элину Свитолину и Игу Швентек.

Теннис
Арина Соболенко
Мэдисон Кис
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