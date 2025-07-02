Арина Соболенко и Мария Боузкова сыграют во втором круге Уимблдона 2025

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и чешка Мари Боузкова сыграют во втором круге Уимблдона в среду, 2 июля. Матч пройдет на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 15.30 по московскому времени.

Арина Соболенко — Мария Боузкова: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В Белоруссии матчи Уимблдона 2025 покажет канал «Беларусь 5». Ежедневно вниманию телезрителей будет представлено до трех матчей в режиме реального времени.

Следить за ходом встречи по геймам и за результатом игры Соболенко — Боузкова можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

27-летняя Соболенко — первая ракетка мира. На старте турнира Арина обыграла канадку Карсон Брэнстин (6:1, 7:5).

27-летняя Боузкова занимает 48-е место в рейтинге WTA. В первом круге Мария выиграла у новозеландской теннисистки Лулу Сун (6:4, 6:4).