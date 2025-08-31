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Арина Соболенко — Кристина Букша: трансляция матча US Open онлайн

Арина Соболенко и Кристина Букша встретятся в матче US Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Арина Соболенко из Белоруссии и Кристина Букша из Испании встретятся в матче четвертого круга US Open в ночь на понедельник, 1 сентября. Игра начнется не ранее полуночи по московскому времени.

Трансляция матча Арина Соболенко — Кристина Букша

У российских каналов и онлайн-ресурсов нет приобретенных прав на трансляции «Большого шлем». Неофициальные трансляции US Open появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Расписание и сетки турнира, а также ход и результаты игр вы можете изучать в разделе «Большого шлема» и теннисном матч-центре на нашем сайте.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана или с Маркетой Вондроусовой из Чехии.

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US Open
Арина Соболенко
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