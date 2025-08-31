Арина Соболенко — Кристина Букша: трансляция матча US Open онлайн

Арина Соболенко из Белоруссии и Кристина Букша из Испании встретятся в матче четвертого круга US Open в ночь на понедельник, 1 сентября. Игра начнется не ранее полуночи по московскому времени.

Трансляция матча Арина Соболенко — Кристина Букша

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Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана или с Маркетой Вондроусовой из Чехии.