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5 сентября 2025, 05:43

Соболенко: «В финале US Open буду бороться за каждое очко, как за последнее в своей жизни»

Евгений Козинов
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над Джессикой Пегулой в полуфинале турнира US Open.

«Мне пришлось очень много работать, чтобы добиться этой победы. Надеюсь, я смогу снова пройти весь путь. Как сумела отыграть все четыре брейк-пойнта в решающем сете? Не знаю. Я просто молилась про себя и надеялась на лучшее.

Выход в финал очень много значит для меня. Я выйду на корт в субботу и буду бороться за каждое очко, как за последнее в своей жизни», — приводит ESPN слова Соболенко.

Счет в матчах Соболенко против Пегулы стал 8-2.

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Теннис
US Open
Арина Соболенко
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