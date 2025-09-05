Соболенко: «В финале US Open буду бороться за каждое очко, как за последнее в своей жизни»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над Джессикой Пегулой в полуфинале турнира US Open.

«Мне пришлось очень много работать, чтобы добиться этой победы. Надеюсь, я смогу снова пройти весь путь. Как сумела отыграть все четыре брейк-пойнта в решающем сете? Не знаю. Я просто молилась про себя и надеялась на лучшее.

Выход в финал очень много значит для меня. Я выйду на корт в субботу и буду бороться за каждое очко, как за последнее в своей жизни», — приводит ESPN слова Соболенко.

Счет в матчах Соболенко против Пегулы стал 8-2.