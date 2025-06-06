Арина Соболенко и Коко Гауфф сыграют в 1/2 финала «Ролан Гаррос» 7 июня

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Коко Гауфф сыграют в финале «Ролан Гаррос» в субботу, 7 июня. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 16.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

27-летняя Соболенко — первая ракетка мира и впервые вышла в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале Открытого чемпионата Франции Арина обыграла чемпионку турнира, полячку Игу Свентек — 7:4, 4:6, 6:0.

21-летняя Гауфф занимает второе место в рейтинге WTA, в полуфинале парижского «мейджора» Коко выиграла у 361-й ракетки мира, француженки Лоис Буассон — 6:1, 6:2.