Соболенко обыграла Таусон и вышла в четвертый круг Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла датчанку Клару Таусон в третьем круге Australian Open — 7:6 (7:5), 6:4.
Следующая соперница Соболенко определится в матче Магдалена Фрех (Польша) — Мирра Андреева (Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Клара Таусон (Дания) — 7:6 (7:5), 6:4
Источник: Расписание Australian Open
Новости