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Сегодня, 06:03

Соболенко обыграла Таусон и вышла в четвертый круг Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла датчанку Клару Таусон в третьем круге Australian Open — 7:6 (7:5), 6:4.

Следующая соперница Соболенко определится в матче Магдалена Фрех (Польша) — Мирра Андреева (Россия).

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Клара Таусон (Дания) — 7:6 (7:5), 6:4

Источник: Расписание Australian Open
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