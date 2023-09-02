Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:14

Соболенко отдала всего два гейма Бюрель и вышла в четвертый круг US Open

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арина Соболенко.
Фото USA Today Sports

Арина Соболенко из Белоруссии в матче третьего круга US Open за 61 минуту разгромила француженку Клара Бюрель — 6:1, 6:1.

В следующем раунде Соболенко встретится с победительницей встречи Дарья Касаткина (Россия, 13) — Грит Миннен (Бельгия, Q).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Клара Бюрель (Франция) — 6:1, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/7/
US Open
Арина Соболенко
0
Читайте также
Легкоатлет Ноа Лайлс высмеял традицию НБА разыгрывать титул чемпионов мира
10 лучших зарубежных фильмов для детей
Артист РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни
В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ
Путин отметил творческий потенциал и талант актрисы Прокловой
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Игры Касаткиной, Александровой и Самсоновой на US Open: расписание и результаты матчей женской сетки 2 сентября
Андрей Рублев — Артур Риндеркнеш: прямая трансляция матча US Open (видео)
Людмила Самсонова — Мэдисон Кис: прямая трансляция матча US Open (видео)
Ольховский считает Баэса первым серьезным соперником Медведева на US Open
Чесноков назвал Медведева и Рублева фаворитами в матчах третьего круга US Open
Дарья Касаткина — Грет Миннен: прямая трансляция матча US Open (видео)
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игры Касаткиной, Александровой и Самсоновой на US Open: расписание и результаты матчей женской сетки 2 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости