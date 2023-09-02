Соболенко отдала всего два гейма Бюрель и вышла в четвертый круг US Open
Арина Соболенко из Белоруссии в матче третьего круга US Open за 61 минуту разгромила француженку Клара Бюрель — 6:1, 6:1.
В следующем раунде Соболенко встретится с победительницей встречи Дарья Касаткина (Россия, 13) — Грит Миннен (Бельгия, Q).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Клара Бюрель (Франция) — 6:1, 6:1
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