Арина Соболенко — Кэрсон Брэнстин: смотреть трансляцию матча Уимблдона
Арина Соболенко и Кэрсон Брэнстин сыграют в первом круге Уимблдона 30 июня
Белорусская теннисистка Арина Соболенко и канадка Кэрсон Брэнстин сыграют в первом круге Уимблдона в понедельник, 30 июня. Матч пройдет на корте 1 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 15.00 по московскому времени.
Арина Соболенко — Кэрсон Брэнстин: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)
В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.
27-летняя Соболенко — первая ракетка мира. 24-летняя Брэнстин занимает 197-е место в рейтинге WTA.
В истории личных встреч соперницы еще не встречались.
«Мэйджор» в Лондоне пройдет с 30 июня по 12 июля. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова — действующая чемпионка турнира.
