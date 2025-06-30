Теннис
30 июня, 14:20

Арина Соболенко — Кэрсон Брэнстин: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Арина Соболенко и Кэрсон Брэнстин сыграют в первом круге Уимблдона 30 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и канадка Кэрсон Брэнстин сыграют в первом круге Уимблдона в понедельник, 30 июня. Матч пройдет на корте 1 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 15.00 по московскому времени.

Арина Соболенко — Кэрсон Брэнстин: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

27-летняя Соболенко — первая ракетка мира. 24-летняя Брэнстин занимает 197-е место в рейтинге WTA.

В истории личных встреч соперницы еще не встречались.

«Мэйджор» в Лондоне пройдет с 30 июня по 12 июля. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова — действующая чемпионка турнира.

