Арина Соболенко сыграет с Камиллой Рахимовой на «Ролан Гаррос» 25 мая

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с россиянкой Камиллой Рахимовой в первом круге «Ролан Гаррос» в воскресенье, 25 мая. Матч пройдет на корте имени Ф. Шатрие. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Арина Соболенко — Камилла Рахимова : трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

27-летняя Соболенко — первая ракетка мира. 23-летняя Рахимова занимает 75-е место в рейтинге WTA.

В истории личных встреч счет 2-0 в пользу белоруски.

«Мэйджор» в Париже пройдет с 25 мая по 7 июня. Действующая чемпионка — полька Ига Швентек.