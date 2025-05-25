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25 мая 2025, 14:11

Соболенко отдала один гейм Рахимовой и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Российская теннисистка Камилла Рахимова уступила белоруске Арине Соболенко в первом круге Открытого чемпионата Франции-2025 — 1:6, 0:6.

Игра продолжалась 1 час.

Рахимова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Соболенко пять подач навылет, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге белоруска встретится с победительницей пары Лукреция Стефанини (Италия, Q) — Жиль Тайхманн (Швейцария).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:0

Виктория Голубич (Швейцария) — Петра Квитова (Чехия) — 3:6, 6:0, 6:4

Виктория Мбоко (Канада, Q) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:1, 7:6 (7:4)

Ева Лис (Германия) — Пейтон Стирнс (США, 28) — 6:0, 6:3

Элина Свитолина (Украина, 13) — Зейнеп Сонмез (Турция) — 6:1, 6:1

Источник: Сетка женского одиночного разряда «Ролан Гаррос»
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Теннис
Арина Соболенко
Камилла Рахимова
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