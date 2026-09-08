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Арина Соболенко эмоционально отреагировала на победу над Линдой Носковой в 1/4 финала US Open-2026

Соболенко о победе над Носковой на US Open: «В третьем сете я подумала, что проиграла»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над чешкой Линдой Носковой в четвертьфинале Открытого чемпионата США-2026.

Первая ракетка мира выиграла в трех сетах — 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7).

«О боже, ребята. Что за битва. Какая же она невероятная теннисистка. У меня сейчас просто нет слов, потому что я выложилась до предела. В третьем сете я, если честно, подумала: все, матч закончен, я проиграла. Наверное, именно это и помогло мне немного расслабиться и просто начать смело бить по мячу.

Я безумно рада этой победе. Это был тяжелый матч, тяжелая борьба. Спасибо вам за то, что вы такие, какие вы есть. Вы потрясающие. Играть перед вами всегда невероятно. Спасибо за вашу поддержку», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей матча между американками Джессикой Пегулой и Эммой Наварро.

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Теннис
US Open
Арина Соболенко
Линда Носкова
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