Соболенко победила Жакмо во втором круге «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Во втором круге белоруска победила француженку Эльзу Жакмо со счетом 7:5, 6:2. Матч длился 1 час 35 минут.

Соболенко за игру сделала 2 эйса и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У 67-й ракетки мира Жакмо — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Соперницей Соболенко станет представляющая Австралию Дарья Касаткина.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

