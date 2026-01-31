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31 января, 08:30

Арина Соболенко — Елена Рыбакина: онлайн-трансляция финального матча Australian Open

Арина Соболенко и Елена Рыбакина сыграют в финале Australian Open 31 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и представляющая Казахстан Елена Рыбакина сыграют в финале Открытого чемпионата Австралии в субботу, 31 января. Игра в спортивном комплексе «Мельбурн Парк» начинается в 11.30 по московскому времени.

Арина Соболенко — Елена Рыбакина: трансляция матча Australian Open (видео)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Открытого чемпионата Австралии. Результат игры Соболенко — Рыбакина и других встреч Australian Open доступен в режиме онлайн в теннисном матч-центре нашего сайта.

Официальных трансляций Australian Open в России нет. Онлайны в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция.

В полуфинале двукратная чемпионка Aus Open и первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла украинку Элину Свитолину (6:2, 6:3).

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина в полуфинале прошла американку Джессику Пегулу (6:3, 7:6).

Соболенко и Рыбакина встречались в финале Открытого чемпионата Австралии в 2023 году, тогда белоруска победила в трех сетах.

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Australian Open
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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