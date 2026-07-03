Соболенко переиграла Остапенко в третьем круге Уимблдона
Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила Елену Остапенко из Латвии в матче третьего круга Уимблдона — 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 33 минуты.
Во втором круге первая ракетка мира сыграет с японкой Наоми Осакой.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:4
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