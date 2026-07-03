Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

3 июля, 20:52

Соболенко переиграла Остапенко в третьем круге Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила Елену Остапенко из Латвии в матче третьего круга Уимблдона — 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Во втором круге первая ракетка мира сыграет с японкой Наоми Осакой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:4

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Арина Соболенко
Елена Остапенко
Читайте также
Победа Норвегии, триллер Англии и Мексики и скандальное решение ФИФА по Балогуну: главное за ночь 6 июля на ЧМ-2026
МОК приостановил санкции в отношении российских спортсменов. Что известно
Кабовердцы поставили Месси шишку на лбу, а потом выстроились к нему за фото и автографами. Что происходит с Лионелем Месси на ЧМ-2026
Аргентина — Египет: форма команд, путь на ЧМ-2026, история встреч
Песков назвал Россию сильной страной
Балогун не помог США, слезы Роналду, расистский скандал с Мбаппе: главное за ночь 7 июля на ЧМ-2026
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Материалы сюжета: Уимблдон 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Джокович стал рекордсменом по количеству матчей на Уимблдонском турнире
Мухова выбила Осаку и сыграет с Гауфф в полуфинале Уимблдона
Уимблдон, расписание и результаты 7 июля: Синнер победил Штруффа, Осака проиграла Муховой, матч Джоковича
Зверев обыграл Легечку и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Синнер победил Штруффа и вышел в полуфинал Уимблдона
Гауфф победила Пегулу и вышла в полуфинал Уимблдона
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарпищев назвал причины ранних вылетов десяти российских теннисистов с Уимблдона

Уимблдон, результаты 3 июля (женщины): Калинская и Александрова проиграли, Соболенко победила Остапенко

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости