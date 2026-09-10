Арина Соболенко — Джессика Пегула: во сколько начало матча US Open, где смотреть трансляцию

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Джессика Пегула сыграют в полуфинале US Open-2026 в ночь с 10 на 11 сентября. Матч пройдет на стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке (США). Начало — после 02.00 по московскому времени.

Арина Соболенко — Джессика Пегула : трансляция матча US Open в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире матч можно бесплатно посмотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

28-летняя Соболенко — первая ракетка мира. 32-летняя Пегула занимает третье место в рейтинге WTA.

В истории личных встреч счет 9-4 в пользу Арины Соболенко.

В 1/4 финала Открытого чемпионата США-2026 белорусская теннисистка победила чешку Линду Носкову в трех сетах — 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7), Джессика Пегула обыграла соотечественницу Эмму Наварро со счетом — 3:6, 6:4, 6:3.

Арина Соболенко — победительница US Open в 2024 и 2025 годах. Лучшим результатом Джессики Пегулы на мейджоре в Нью-Йорке был финал в 2024 году.