Соболенко выиграла у Пегулы в полуфинале US Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у американки Джессики Пегулы в полуфинале турнира US Open — 4:6, 6:3, 6:4.
Матч длился 2 часа 7 минут. 27-летняя белоруска подала 8 раз навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 7).
Вторая полуфиналистка определится в матче Наоми Осака (Япония) — Аманда Анисимова (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 6:3, 6:4
Источник: Сетка турнира US Open
Новости