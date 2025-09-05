Соболенко выиграла у Пегулы в полуфинале US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у американки Джессики Пегулы в полуфинале турнира US Open — 4:6, 6:3, 6:4.

Матч длился 2 часа 7 минут. 27-летняя белоруска подала 8 раз навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 7).

Вторая полуфиналистка определится в матче Наоми Осака (Япония) — Аманда Анисимова (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 6:3, 6:4