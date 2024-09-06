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Арина Соболенко — Джессика Пегула: дата и время начала финала US Open-2024

Арина Соболенко и Джессика Пегула сыграют в финале US Open-2024
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии и американская теннисистка Джессика Пегула сыграют в финале женского одиночного разряда US Open-2024 в субботу, 7 сентября. Матч пройдет на главной арене Национального теннисного центра в Нью-Йорке (США), начало игры — в 23.00 по московскому времени.

26-летняя Соболенко — двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», обе победы одержала на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024). В прошлом сезоне теннисистка дошла до финала US Open и уступила американке Коко Гауфф.

30-летняя Пегула — шестая ракетка мира. Американка впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема».

В полуфинале Соболенко обыграла 12-ю ракетку мира американку Эмму Наварро — 6:3, 7:6 (7:2), Пегула победила чешку Каролину Мухову — 1:6, 6:4, 6:2.

В этом году победитель Открытого чемпионата США в одиночном разряде получит 3,6 миллиона американских долларов, финалист — 1,8 миллиона.

Официальных трансляций турниров «Большого шлема» в России нет. В прямом эфире посмотреть матч Соболенко — Пегула можно бесплатно в тематических группах социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала US Open-2024.

US Open
Арина Соболенко
Джессика Пегула
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