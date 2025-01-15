Арина Соболенко из Белоруссии и Джессика Бусас Манейро из Испании встретятся в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на среду, 15 ноября. Игра пройдет в спорткомплексе «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 3.30 по московскому времени.

Результаты игр Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также онлайны доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Соболенко и Бусас Манейро в третьем круге встретится с Татьяной Марией или Кларой Таусон. В первом круге Соболенко победила Слоан Стивенс, а Бусас Манейро — Сонай Картал.