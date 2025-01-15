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Сегодня, 05:20

Соболенко вышла в третий круг Australia Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла испанку Джессику Бусас Манейро во втором круге турнира Australian Open — 6:3, 7:5.

Матч продолжался 1 час 36 минут. 26-летняя белоруска подала 2 раза навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 11).

Следующей соперницей Соболенко будет Клара Таусон из Дании.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:3, 7:5

Теннис
Арина Соболенко
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