Соболенко вышла в полуфинал US Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в четвертьфинале турнира US Open. В двух сетах она выиграла у китаянки Чжэн Циньвэнь — 6:1, 6:2.
Матч продолжался 1 час 14 минут.
Следующей соперницей Соболенко будет американка Эмма Наварро.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 6:1, 6:2
Источник: Сетка US Open
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