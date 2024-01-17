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Сегодня, 12:25

Соболенко обыграла Фрухвиртову во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла чешку Бренду Фрухвиртову во втором круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2, продолжительность — 1 час 8 минут.

В третьем круге действующая чемпионка турнира встретится с победительницей матча Леся Цуренко (Украина, 28) — Ребека Масарова (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Бренда Фрухвиртова (Чехия, Q) — 6:3, 6:2

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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