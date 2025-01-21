Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:58

Павлюченкова проиграла Соболенко в четвертьфинале Australian Open

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2025. Она оставалась последней россиянкой в турнире.

В четвертьфинальном матче 33-летняя спортсменка в трех сетах уступила первой ракетке мира Арине Соболенко — 2:6, 6:2, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Россиянка 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету ее соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В полуфинале Australian Open Соболенко встретится с испанкой Паулой Бадосой. 26-летняя белоруска выигрывала турнир «Большого шлема» в Мельбурне два года подряд.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — 6:2, 2:6, 6:3

Теннис
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
Арина Соболенко
Читайте также
«Зенит» заявил, что за 33-милионного игрока не заплатил ни цента. Что случилось после перехода Луиса Энрике
В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике
Трамп приостановил помощь США другим странам на 90 дней
Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
Началась инаугурация Трампа с принесением присяги в Капитолии
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Популярное видео
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Australian Open-2025, расписание и результаты 21 января: поражение Павлюченковой, матч Джокович — Алькарас
Соболенко показала средний палец своей команде во время матча с Павлюченковой
Павлюченкова сравняла счет по сетам в четвертьфинале Australian Open против Соболенко
Болбою стало плохо из-за жары во время матча Australian Open
Павлюченкова проиграла Соболенко первый сет в четвертьфинальном матче Australian Open
Новак Джокович — Карлос Алькарас: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Соболенко показала средний палец своей команде во время матча с Павлюченковой

Australian Open-2025, расписание и результаты 21 января: поражение Павлюченковой, матч Джокович — Алькарас

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости