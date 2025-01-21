Павлюченкова проиграла Соболенко в четвертьфинале Australian Open

Теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2025. Она оставалась последней россиянкой в турнире.

В четвертьфинальном матче 33-летняя спортсменка в трех сетах уступила первой ракетке мира Арине Соболенко — 2:6, 6:2, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Россиянка 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету ее соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В полуфинале Australian Open Соболенко встретится с испанкой Паулой Бадосой. 26-летняя белоруска выигрывала турнир «Большого шлема» в Мельбурне два года подряд.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — 6:2, 2:6, 6:3