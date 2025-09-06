Арина Соболенко — Аманда Анисимова: трансляция матча US Open онлайн

Арина Соболенко и Аманда Анисимова встретятся в финале US Open

Арина Соболенко (Белоруссия) и Аманда Анисимова (США) встретятся в финале открытого чемпионата США в субботу, 6 сентября. Игра начнется около 23.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Арина Соболенко — Аманда Анисимова

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Соболенко — Анисимова. Расписание и сетки турнира, а также ход и результаты игр вы можете изучать в разделе «Большого шлема» и теннисном матч-центре на нашем сайте.

Неофициальные трансляции US Open появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Соболенко является действующей чемпионкой US Open. В финале 2024 года она победила Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5.

В финале мужской сетки US Open 2025 встретятся Янник Синнер и Карлос Алькарас.