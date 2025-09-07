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7 сентября 2025, 00:53

Соболенко обыграла Анисимову и защитила титул на US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Аманду Анисимову в финале Открытого чемпионата США — 6:3, 7:6 (7:3).

Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Соболенко сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Анисимовой 4 подачи навылет, 7 «двойных» и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

27-летняя Соболенко завоевала четвертый титул на турнирах «Большого шлема» в карьере. Ранее она дважды выигрывала Australian Open (2023, 2024) и в прошлом году также стала победительницей US Open.

24-летняя Анисимова потерпела второе за год поражение в финале турнира «Большого шлема». В июле она уступила Иге Свентек в решающем матче Уимблдона.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Аманда Анисимова (США, 8) — 6:3, 7:6 (7:3).

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Теннис
US Open
Аманда Анисимова
Арина Соболенко
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