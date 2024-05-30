Рыбакина победила Рус и пробилась в третий круг «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Нидерландов Аранчей Рус во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 8 минут. Рыбакина восемь раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 4 возможных. На счету Рус 1 эйс, 3 двойные и 1 реализованный брейк из 3.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Рыбакина встретится с победительницей встречи Элиза Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:3, 6:4