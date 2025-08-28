Анна Калинская и Юлия Путинцева встретятся в матче US Open

Анна Калинская (Россия) и Юлия Путинцева (Казахстан) встретятся в матче второго круга открытого чемпионата США в четверг, 28 августа. Игра начнется не ранее 18.00 по московскому времени.

Анна Калинская — Юлия Путинцева: трансляция матча US Open (видео)

У российских телеканалов и онлайн-площадок нет приобретенных прав на показ матчей US Open. Трансляции появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Расписание и сетки турнира, а также результаты игр вы можете изучать в разделе «Большого шлема» и теннисном матч-центре на нашем сайте.

Победитель матча Калинская — Путинцева в третьем круге встретится с Игой Свентек из Польши или Сюзан Ламенс из Нидерландов.