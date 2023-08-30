Российская теннисистка Анна Калинская и румынка Сорана Кирстя сыграют в матче 1/32 финала турнира US Open в среду, 30 августа. Начало — 21.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Калинская — Кирстя.

Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде и финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Кирстя — победительница шести турниров WTA (один — в одиночном разряде).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

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