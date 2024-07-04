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Сегодня, 14:50

Анна Калинская — Мария Боузкова: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Калинская сыграет с Боузковой во втором круге Уимблдона 4 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Анна Калинская.
Фото Reuters

Россиянка Анна Калинская встретится с чешкой Марией Боузковой во втором круге Уимблдона в четверг, 4 июля. Начало — в 15.30 по московскому времени. Соревнования проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Калинская — Боузкова можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

Калинская — 18-я ракетка мира. Боузкова — 40-й номер рейтинга WTA.

Российская тениисистка в первом круге Уимблдона-2024 обыграла Панну Удварди в двух сетах — 6:3, 6:2. Представительница Чехии в первом раунде победила Хулию Риеру — 6:2, 6:1.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Анна Калинская
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