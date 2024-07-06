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Анна Калинская — Людмила Самсонова: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Калинская сыграет с Самсоновой в третьем круге Уимблдона 6 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российские теннисистки Анна Калинская и Людмила Самсонова сыграют в третьем круге Уимблдона в субботу, 6 июля. Матч начнется — в 13.00 по московскому времени. Турнир проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня в перекличке. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Калинская — Самсонова можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

25-летняя Калинская — 18-й номер рейтинга WTA. 25-летняя Самсонова — 15-я ракетка мира.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Анна Калинская
Людмила Самсонова
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