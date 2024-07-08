Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:45

Калинская: «Расстроена из-за травмы. Совсем не ожидала этого»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала поражение от Елены Рыбакиной (3:6, 0:3 отказ) из Казахстана в четвертом круге Уимблдона.

«Я чувствую себя уверенно, потому что знаю, на что способна. Я чувствую, что улучшаю свою игру. В то же время, расстроена тем, что произошло [с травмой]. Я этого совсем не ожидала», — цитирует Калинскую пресс-служба WTA.

Россиянка показала свой лучший результат на травяном «мейджоре». Ранее Калинская не проходила дальше первого круга.

Рыбакина вышла в 1/4 финала Уимблдона и сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Анна Калинская
0
Читайте также
Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе поражением Макрона на выборах
Дани Ольмо помог Испании выйти в полуфинал Евро-2024
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия»
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили серийное производство автомобилей
Популярное видео
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зверев проиграл Фритцу в четвертом круге Уимблдона, немец вел 2-0 по сетам

Крейчикова вышла в четвертьфинал Уимблдона

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости