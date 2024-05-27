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Сегодня, 19:58

Калинская победила Бюрель из Франции в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Теннисистка из России Анна Калинская вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв француженку Клару Бюрель со счетом 7:6 (7:3), 7:5.

Матч продолжался 2 часа 6 минут. В прошедшей встрече россиянка оформила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19. У ее соперницы 2 подачи навылет, 2 двойные и 7 реализованных брейков из 16.

Во втором круге Калинская сыграет с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, 23) — Клара Бюрель (Франция) — 7:6 (7:3), 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Анна Калинская
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