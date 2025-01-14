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Анна Калинская — Кимберли Биррелл: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Анна Калинская и Кимберли Биррелл встретятся в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Анна Калинская.
Фото Getty Images

Россиянка Анна Калинская встретится с австралийкой Кимберли Биррелл в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на вторник, 14 января. Игра будет проходить на арене «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 5.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Результаты игр Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Калинская является 14-й ракеткой мира, Биррелл — 99-й. Кимберли победила в квалификации Сару Саито, Присциллу Хон и Оксану Селехметьеву.

Победитель матча встретится во втором круге с Варварой Грачевой или Кэти Макналли.

Теннис
Анна Калинская
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