Российская теннисистка Анна Калинская сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в 1/8 финала Уимблдона-2024 в понедельник, 8 июля. Начало — в 15.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня в перекличке. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Калинская — Рыбакина можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

Калинская — 18-й номер рейтинга WTA. Рыбакина — четвертая ракетка мира.

В истории личных встреч соперницы встречались трижды. Счет 2-1 в пользу казахстанской теннисистки.

Елена Рыбакина — победительница Уимблдона-2022.

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