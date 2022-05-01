18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова испанца Рафаэля Надаля против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне.

«Чем больше я думаю на эту тему, тем больше я огорчаюсь по поводу этого решения, потому что это несправедливо, а прямого отношения к событиям на Украине теннисисты не имеют, это все надуманное. Когда я прочитала объяснение организаторов Уимблдона, мне оно показалось невразумительным. Очень сложно-сочиненное объяснение, создалось впечатление, что они сами себя не убедили, что поступили правильно.

Когда люди неуверенны, они начинают выдумывать какую-то сложность, прикрываясь возвышенными идеями. Очень приятно, что Надаль поддержал наших теннисистов. Подобные действия подчеркивают очень хорошие взаимоотношения внутри теннисного мира. Надаль в принципе всегда вызывает симпатию, он за справедливость и честность. Джокович тоже сразу поддержал, пригласив всех на свой турнир и высказавшись в поддержу российских теннисистов. Это не может не радовать", — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

20 апреля организаторы Уимблдона, который пройдет с 27 июня по 10 июля, отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.