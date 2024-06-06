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Дмитриева объяснила поражение Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»: «Она впервые столкнулась с понятием мандраж»

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Чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в комментарии для «СЭ» объяснила поражение Мирры Андреевой от итальянки Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 3:6, 1:6.

«Можно сказать, что она волновалась. Мне кажется, что она впервые в жизни столкнулась с понятием, которое в спорте называют мандраж. Ты делаешь все то, что тебе привычно, что ты умеешь делать, но мышцы тебя не слушаются. Преодолеть это сложно, но на это есть, так сказать, методика. Она столкнулась с этим впервые и, конечно, для нее это было неожиданно», — сказала Дмитриева «СЭ».

Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». За трофей на «мэйджоре» в Париже она сыграет с полькой Игой Свентек.

Софья Грецкая

Ролан Гаррос
Анна Дмитриева
Мирра Андреева
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