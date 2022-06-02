Дмитриева о полуфинале «Ролан Гарроса»: «Настолько велик авторитет Свентек, что Касаткина зажалась»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала поражение россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гарроса» от полячки Иги Свентек (2:6, 1:6).

«Даша была так зажата, настолько напряжена, что даже не приблизилась к своей игре, чтобы сравнить свои возможности с возможностями Свентек. Даша не владела мячом. То, что характерно для Касаткиной, это все-таки умение варьировать игру, менять темп, ритм, но ничего из этого сегодня мы не увидели. Касаткина не показала свой теннис, настолько велик авторитет этой девочки, которой исполнился 21 год всего два дня назад, что она зажалась.

Кто способен остановить Свентек? Тот, кто будет играть, как полагается, хотя бы в свою силу будет пытаться бороться. На самом деле сегодня Свентек только в конце второго сета играла в свой теннис, до этого она тоже волновалась: она еще маленькая, полуфинал «Ролан Гаррос» — для нее событие, хотя она однажды его уже выиграла.

Все равно полуфинал «Шлема» для Касаткиной — большое событие. Очень хорошо, что она преодолела тот барьер, который ее отделял от современного профессионального тенниса. Она ж была уже в десятке, а потом провалилась в глубину. Но сейчас все хорошо", — сказала Дмитриева «СЭ».

Первая ракетка мира одержала свою 34-ю победу подряд, повторив достижение Серены Уильямс.