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Сегодня, 00:27

Калинская сыграет с Бондар во втором круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Венгерская теннисистка Анна Бондар одержала победу в первом круге турнира US Open. В трех сетах она переиграла американку Бернарду Перу — 6:3, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа. 27-летняя венгерка 6 раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 9 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующей соперницей Бондар будет россиянка Анна Калинская.

Также во второй круг вышла Варвара Лепченко, представляющая США, после отказа чешки Бренды Фрухвиртовой. Следующая соперница Лепченко определится в матче Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Лепченко (США, Q) — Бренда Фрухвиртова (Чехия) — 2:1 отказ 2-го игрока

Анна Бондар (Венгрия) — Бернарда Пера (США) — 6:3, 3:6, 6:3

Теннис
Анна Калинская
Варвара Лепченко
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