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Сегодня, 19:30

Калинская вышла в третий круг US Open-2024

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Анна Калинская.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь во втором круге Открытого чемпионата США — 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 17 минут. Бондарь семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. У Калинской один эйс, ни одной двойной и четыре брейка из пяти.

В третьем круге US Open-2024 Калинская встретится с победительницей матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг
Анна Калинская (Россия, 15) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:2, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/6/
Теннис
US Open
Анна Калинская
15
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