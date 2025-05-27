Блинкова и Шериф вылетели на старте парного «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анна Блинкова и Маяр Шериф из Египта не смогли выйти во второй круг парного «Ролан Гаррос».
В стартовом матче дуэт уступил представительнице Новой Зеландии Лулу Сан и китаянке Юань Юэ — 2:6, 7:5, 3:6.
Встреча длилась 2 часа 11 минут. Блинкова и Шериф ни разу не подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 13. На счету их соперниц ни одного эйса, ни одной «двойной» и 8 реализованных брейк-пойнтов из 19.
Ранее Блинкова также завершила выступление в одиночном разряде, проиграв в первом раунде хорватке Донне Векич.
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