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2 июля, 18:56

Блинкова проиграла украинке Костюк во втором круге Уимблдона

Алина Савинова
Анна Блинкова.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг Уимблдона в одиночном разряде.

В матче второго раунда 27-летняя спортсменка уступила украинке Марте Костюк — 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

Встреча длилась 2 часа 35 минут. Блинкова ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету ее соперницы 4 эйса, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Костюк в третьем круге Уимблдона сыграет с американкой Эммой Наварро.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Марта Костюк (Украина, 12) — Анна Блинкова (Россия) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3

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Теннис
Уимблдон
Анна Блинкова
Марта Костюк
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