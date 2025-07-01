Анна Блинкова и Мария Саккари встретятся в матче Уимблдона

Россиянка Анна Блинкова и Мария Саккари из Греции встретятся в матче первого круга Уимблдона во вторник, 1 июля. Игра начнется не ранее 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Анна Блинкова — Мария Саккари в первом круге Уимблдона

Результаты Уимблдонского турнира можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических группах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Video».

Победитель матча выйдет во второй круг Уимблдонского турнира, где встретится с Элиной Аванесян или Еленой Рыбакиной.

Анна Блинкова находится на 78-й строчке мирового рейтинга WTA, а Мария Саккари — на соседней, 77-й.